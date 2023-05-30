Muğla'da eğitim yöneticileri tecrübelerini paylaşıyor

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Eğitim Liderleri Tecrübe Paylaşım Projesi” çerçevesinde bir araya gelen okul liderleri, eğitimde iş birliği gerçekleştiriyor.

Eğitimde kalitenin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, örnek uygulamaların yerinde görülmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Eğitim Liderleri Tecrübe Paylaşım Projesi” okul yöneticilerini ortak masada, ortak gayede buluşturuyor.

Muğla genelinde tüm okul ve kurum müdürlerinin gruplar halinde belirli periyotlarla bir araya geldiği toplantılarda; eğitim ortamlarındaki örnek uygulamalar, karşılaşılan ortak sorunlara karşı geliştirilen etkin yöntemler istişare edilerek bilgi ve tecrübeler paylaşılıyor.

Eğitim Liderleri Tecrübe Paylaşım Projesi'nin son toplantısı ise mayıs ayında gerçekleştirildi. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda, 487 okul ve kurum müdürü bir araya gelerek eğitimin kalitesini yükseltmek adına eğitim stratejileri belirlediler, ortak paydaşlarda buluştular.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “Okullarımız, her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan evrensel, millî ve manevi erdemlerle özdeşleştiği yaşam alanları olmalıdır. Bu konuda da bizim kadar okul yöneticilerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Müdürlüğümüzce geliştirdiğimiz "Eğitim Liderleri Tecrübe Paylaşım Projesi” ile eğitim liderlerimizin tecrübelerini birbirlerine aktarmaları yoluyla beşeri ve kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini, eğitimde kalitenin artırılmasını, örnek uygulamaların yerinde görülmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefledik. İnanıyorum ki her bir buluşma sonrası liderlerimiz bulundukları eğitim ortamlarında farkındalık inovatif yaklaşımlar getirerek iyileştirmeler sağladılar. Projede yer alan koordinatör okul/kurum müdürlerimiz başta olmak üzere tüm katılımcılara sundukları değerli katkılardan dolayı kurumum ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.