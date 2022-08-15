Muğla'da eğitimde iyi örnekler yarışıyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Eğitimde İyi Örnekler' yarışmasında il değerlendirme süreci başladı. İl genelinde 313 örnek proje en iyi olmak için yarışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamalara imkan sağlanması hedeflerini destekleyen ve bu sene dördüncüsü düzenlenen Muğla Eğitimde İyi Örnekler Yarışması 11 farklı alandan 445 başvuru ile rekor kırıyor. Okul ve kurumlarda sürekli gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması ve bu ortamlarda iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, okullar arası başarı farkının minimize edilmesi, yaygınlaştırılması ve diğer okul ve kurumlar tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması'nda değerlendirme süreci başladı.

İlçe Tasnif Kurulu değerlendirmesi, İl Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi ve Saha Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi olarak 3 farklı kurul tarafından değerlendirilen yarışma sürecinde ilk aşama olan İlçe Tasnif Değerlendirme süreci tamamlanırken, 313 başvurunun il değerlendirme süreci devam ediyor.