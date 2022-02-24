Muğla'da Ekim-Aralık döneminde 2 bin 193 yapı ruhsatı verildi

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün 802 bin 655 m2 olduğunu açıkladı.

2021 yılı Ekim-Aralık döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 802 bin 655 m oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 193, daire sayısı ise 5 bin 266 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 543 bin 824 m, konut dışı kullanım alanı 176 bin 794 m, ortak kullanım alanı ise 82 bin 037 m olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ekim - Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 447 558 m oldu. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı Bin 101, daire sayısı 2 bin 912 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 299 bin 972 m, konut dışı kullanım alanı 112 bin 542 m, ortak kullanım alanı 35 bin 044 m oldu.