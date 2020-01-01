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Muğla'da EKT Cihazı kullanılmaya başlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde Türkiye’deki standartlara uygun Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) cihazı kullanılmaya başlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde Türkiye'deki standartlara uygun Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) cihazı kullanılmaya başlandı. Hizmete giren ve halk arasında şok tedavisi diye bilinen Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) yöntemi sayesinde birçok psikiyatri hastası artık farklı illere gitmeden Muğla'da tedavi olabilecek. Hastane Başhekim V. Uzm.Dr. Salih Akkuş yaptığı açıklamada “Hastanemize kazandırmış olduğumuz Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) cihazının kurumumuz, Muğla halkımıza ve tüm ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra hastalarımız farklı illere gitmeden hastanemizde tedavi imkânı bulacaklar. Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Osman Vırıt yönetiminde gerçekleştirilmekte olan EKT tedavi servisinde 2 uzman hekim bulunuyor. EKT cihazımızın temin edilmesine katkıda bulunan ve bu hizmeti sunan bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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