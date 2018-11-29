Muğla'da Engelli Meclisi kuruldu

Türkiye Engelliler Konfederasyonu tarafından yürütülen “Türkiye Engelliler Meclisi” çalışması kapsamında Muğla'da “Yerel Engelli Meclisi” oluşturuldu.

Türkiye Engelliler Konfederasyonun yürütücülüğünü yaptığı "Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesi kapsamında Muğla'da Engelli Meclisi oluşturuldu. Toplantıda konfederasyon yönetim kurulu üyesi Serkan Özkan ve proje halkla ilişkiler sorumlusu Ali Ulusoy engelli hakları mücadelesi içinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla bir araya geldi.

Topalantıda konuşma yapan konfederasyon yönetim kurulu üyesi Serkan Özkan, proje kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı. Özkan, "Türkiye'de engelli politikalarına yön veren bir yapı oluşturulacak. Bu yatay bir örgütlenme olacak. Her dernek bu süreçte kendi faaliyetlerine devam edecek. Türkiye Engelli Meclisine sadece üye olacaklar. Muğla'da bir tarama yaptık. Muğla engelli konusunda kendisini ispatlamış. Açıkçası heyecanlandık. Türkiye genelinde tek ses, tek yürek olabilmek için bu tür yapılanmalara ihtiyacımız var" dedi.

Ardından proje halkla ilişkiler sorumlusu Ali Ulusoy katılımcılara projeyi tanıtmak amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda oluşturulan meclis için bir il başkanı ve Ankara'da bulunan Türkiye Engelliler Meclisi'ne iki temsilci seçildi.