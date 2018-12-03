Muğla'da Engelliler Günü etkinlikleri

Muğla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muğla Engelliler Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği ve Beyazay Derneği tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Engelliler günü programı sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunumları ile başladı. Ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Programda konuşma yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun bir parçasıdır. Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen insan hakları bilinciyle engelli bireylerimizin herkes gibi sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanması, özgür ve rahat bir hayat sürmesi öncelikli hedefimizdir. Engelli bireylerimizi eve hapseden, hayata küstüren, iş imkanlarını sınırlandırarak engelli bireylerimizin kendi ayakları üzerinde durmalarına engel olmaya çalışan anlayış son yıllarda ne mutlu ki yıkılmaya başlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin, farkındalığın ve bilincin artması ve nihayetinde tüm engellerin kaldırılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Engelsiz bir yaşam dileğiyle" dedi.

Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kurşunlu Meydanı'nda mehter takımı gösterisi yapıldı. Engelliler, Muğla'da gerçekleştirilecek engelsiz sinema ve basketbol gösteri maçı ile gün boyu doyasıya eğlenecek.