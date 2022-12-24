Muğla'da engelliler için 'Engelsiz Yılbaşı Eğlencesi' düzenlendi

Muğla Engelliler Derneği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Muğla'daki zihinsel ve bedensel engelliler için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Muğla'daki bedensel ve zihinsel engelliler için her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Engelsiz Yılbaşı Eğlencesi' Muğla Öğretmenler Evi'nde düzenlendi. Engelli bireyler etkinlikte doyasıya eğlenirken, Muğla Engelliler Derneği tarafından gecenin sonunda pasta kesildi. Amaçlarının ‘farkındalığın farkına vardırtmak' olduğuna belirten Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "2022 yılı geride bırakıp 2023 yılına girerken, engellilerimizi sosyal hayatın içine çekip, yaşama sevinçlerine katkıda bulunmak amacıyla engelsiz yılbaşı etkinliği adı altında bir eğlence düzenledik. Buradaki amacımız kış şartlarında üyelerimizi, engellilerimizi evlerinden çıkarıp, bir araya getirip gönüllerince eğlenmesini sağlamak. Bu etkinliğimize protokolümüzü, tüm Muğlamızı davet ettik. Amacımız, farkındalığın farkına varılmasını sağlamak olduğu için bu tür etkinliklerde de, sadece 3 Aralık ya da 3 Mayıslar da değil yılın her ayı, 365 günü yanımızda görmek istiyoruz. Sadece dernek üyelerimizi değil, tüm halkımızı çağırdık. Salı günleri de Kışla Parkı'ndaki Muğla Engeliler Derneğimiz açık. Saat 13.00 itibari ile gün sonuna kadar gönül dostlarımızı çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz” dedi.

Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğlaspor Başkanı Ali Çakır, Engelliler ve aileleri katıldı.