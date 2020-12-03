Muğla'da ev yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Dağdibi Mahallesinde iki odalı çatısı ahşap evde çıkan yangında hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye, jandarma ve 112 acil ambulans ekipleri yönlendirildi.

Fatma Ekinci'nin oturduğu iki odalı evde başlayan yangın esnasında Fatma Ekici'nin evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen ev içinde bulunan tüm eşyalar yangında zarar gördü. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.