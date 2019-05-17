Muğla'da Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bilim ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla

Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu düzenlendi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi yaymak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen sempozyum kapsamında konferans ve poster sunumları yapıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güneş yaptı.

Ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek söz aldı. Prof. Dr. Çiçek, bilim ve teknolojiye olan ilginin her geçen gün arttığına değinerek, bu alanda öne çıkmamız için yüksek lisans ve doktora yapan nitelikli öğrenci sayısının arttırılması gerektiğini söyledi. Nanoteknolojinin bilimsel gelişmede öncü bir rol oynadığına dikkat çeken Rektör Çiçek, bu çerçevede interdisipliner çalışmanın öneminin ve bilimsel çalışmalara katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yerci “Ufukta Güneş Var: Güneş Hücre Teknolojilerinin Gelişimi ve Geleceği” konulu konferans verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yerci'nin konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Yerci'ye teşekkür plaketi takdim etti.

9'uncu Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu çerçevesinde, Poster Sunum ve Değerlendirme Ödül Töreni yapıldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler soncunda Poster Ödülü almaya hak kazanan araştırmacılara ödül belgesi verildi.