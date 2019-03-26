İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanma faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve cezaevinden çıktıktan sonra Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda


12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirilmişti.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı iye serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.