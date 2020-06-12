Muğla'da film gibi cezaevi firarisi operasyonu

Muğla'da, 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ceza infaz kanunundan yaralanarak Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalırken firar eden Aydın Ergül isimli şahıs, bir gece içinde iki araç gasp etti, üç kişiyi de araç ile çarparak yaraladı. Güvenlik güçleri izini kaybettirmeyi başaran cezaevi firarisini yakalamak için ormanlık alanda ve bölgedeki yollarda çalışma başlattı. Çalışmalarda cezaevi firarisinin yerini tespit edilmesi için drone de kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı başladı. Edinilen bilgiye göre, 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, ceza infaz yasasından faydalanarak henüz ismi açıklanmayan bir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Buradan firar eden şüpheli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde bir taksici ile 400 TL karşılığı Muğla'ya gelmek için anlaştı. Muğla'ya götürmesi için anlaştığı taksinin şoförünü Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında durdurarak boğazına bıçak dayayıp kafasına silahla vurarak aracı gasp eden cezaevi firarisi Aydın ve Muğla'yı ayağa kaldırdı.

Olayın ardından araç şoförü Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden Yatağan Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar sonrası şüphelinin Menteşe ilçesine gelebileceği değerlendirilerek takip edildi. Şüpheli, Muğla merkez Menteşe ilçesi girişinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan cezaevi firarisi Karabağlar Yaylası Kireç Sanayi mevkiinde üç tütün işçisine çarparak kaza yaptı. Kazada bir ağaç ve büyük bir tabela hasar gördü. Yaralanan üç kişi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından yaya olarak tekrar kaçan cezaevi firarisi Aydın Ergül bu defa Karabağlar Yaylasında 48 NC 543 plakalı bir aracı daha çaldı. Bir müddet bu araçla kaçan şahsın bölgeden çıkışı görülmeyince güvenlik güçleri şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şahsın yakalanması için olay yerine polis özel harekat, terör, asayiş, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü drone ekibi de olay yerine gelerek Karabağlar Yaylası üzerinde cezaevi firarisini arama çalışmaları sürdürüyor.

Karabağlar Yaylasının giriş ve çıkışları kapatılırken, ekipler çelik yelek giyerek şüpheliyi drone eşliğinde arama çalışmalarını sürdürüyor.