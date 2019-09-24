Muğla'da firari FETÖ'cülere operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı sürdürülen soruşturmalar kapsamında Muğla'nın Menteşe ve Ortaca

İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

Aralarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 5 FETÖ firarisi gözaltına alındı. Şahıslardan İ.K ,E.B ve U.Ç Muğla merkezde, S.Y ve E.Ş ise Ortaca ilçesinde yakalandı. Yapılan operasyonda sahte kimlikler ve çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden U.Ç ve S.Y.'nin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezalarının bulunduğu, İ.K, E.B ve E.Ş'nin soruşturma aşamasında olduğu açıklandı.