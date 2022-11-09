Muğla'da fırınlar denetlendi

Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nden 51 personel, zabıta ekipleri ile birlikte denetim düzenledi. Muğla ve ilçelerinde ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan işletmelere eş zamanlı 103 resmi kontrol ve denetim yapıldı, 9 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için görevimizin başındayız” ifadeleri kullanıldı.