Muğla'da fırtına etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için yaptığı fırtına uyarısı sonrası Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinden itibaren soğuk ve fırtına yaşamı da olumsuz etkiledi.

Menteşe ilçesinde güneşli bir hava olmasına karşın soğuk hava dikkat çekti. Fırtına nedeniyle bazı park ve bahçelerde ağaçlar zarar görürken, park ve bahçelerde Menteşe Belediyesi Fen İşleri temizlik ekipleri sürekli kırılan dal ve kozalakları vatandaşların zarar görmemesi için topluyor.

Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarıda, “Muğla il genelinde 17 Mart 2020 Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklaması yapılmıştı.