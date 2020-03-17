İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da fırtına etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı fırtına uyarısı sonrası Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinden itibaren soğuk ve fırtına yaşamı da olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için yaptığı fırtına uyarısı sonrası Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinden itibaren soğuk ve fırtına yaşamı da olumsuz etkiledi.


Menteşe ilçesinde güneşli bir hava olmasına karşın soğuk hava dikkat çekti. Fırtına nedeniyle bazı park ve bahçelerde ağaçlar zarar görürken, park ve bahçelerde Menteşe Belediyesi Fen İşleri temizlik ekipleri sürekli kırılan dal ve kozalakları vatandaşların zarar görmemesi için topluyor.


Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarıda, “Muğla il genelinde 17 Mart 2020 Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklaması yapılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.