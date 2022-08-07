Muğla'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken, ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu., Menteşe ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış şiddetli rüzgar ile birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe ilçesinde yağışın yoğun olması ile birlikte sokaklar adeta göle döndü, fırtına sebebiyle yol kenarlarında bulunan çöp kovaları uçtu.

Yaşanan anlar amatör cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokaklar aralarında biriken yağmur suları ve rüzgar ile birlikte uçuşan çöp kovaları yer aldı. Sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ise işyerlerine sığındı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Muğla'nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.