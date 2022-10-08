Muğla'da gece kulüplerinde huzur denetimi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanlarına denetim düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'ndeki gece kulüplerinde denetim yaptı. 3 ekip ve 20 polisin katıldığı denetimde, 3 eğlence mekanında 101 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Öte yandan, mekan önünde KOM görevlilerine mukavemet gösteren H.Ş. (26) ve O.T. (24) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.