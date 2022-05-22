Muğla'da geleneksel el sanatları keçe aksesuarları yapımı kursu başlayacak

Sanat Terapisti Uygulayıcısı Eğitmen Sadiye Saka tarafından açılan Muğla Müzesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde başlayacak olan kurs Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşecek.

Kursta ıslak keçe tepme keçe uygulamalarının yapılacağını belirten Eğitmen Sadiye Saka; “ El sanatları içinde en eski tekniklerden biri tepme keçe sanatıdır. Göçebe Türk toplulukları gerek çadırlarda gerekse eşyalarında yünleri kullanarak tepme keçe sanatını kullanmışlardır. Keçe halı üzerinde akrep ve yılan yürüyemez. Keçe soğuğu, sıcağı geçirmez, vücut ısı derecesini korur ve elektriğini alır" dedi.