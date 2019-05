Muğla'da "Gençlik Değişimi" projesi tamamlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bölgesel Analiz Topluluğu, ‘'The Time Is Now! Inter-Cultural Learning Dialogue As a Tool For New Leaders'' adlı KA-105 Erasmus+ "Gençlik Değişimi'' projesini tamamladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı projeye; Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden, benzer vizyon ve hedeflere sahip partner kuruluşlardan toplam 50 katılımcı dahil oldu.

Katılımcılar, gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde bir liderin sahip olması veya olmaması gereken özellikleri, iyi bir takım çalışmasının nasıl yapılabileceğini, topluluk önünde kendilerini daha iyi nasıl ifade edebileceklerini, farklı kültürlerden güçlü arkadaşlıklar kurulabileceğini öğrendiklerini ve İngilizce iletişim becerilerini arttırdıklarını ifade ettiler.

Ayrıca proje sürecinde farklı takımlar tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile Erasmus+'ın öğrenciler, sunulan proje fırsatlarını, Formal, Informal ve Non-Formal eğitim arasındaki farkları, dijital araçların profesyonel ve akademik hayata aktarma yollarını, medya çalışmaları kapsamında yeni medya uygulamalarını öğrenme fırsatı elde ettiler.

Proje aktivitelerinin ardından sosyal etkileşim ve çevreyi tanımaya yönelik program kapsamında katılımcılar, Marmaris'te tekne turuna çıkarak Muğla'nın doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldular. Son gün projeye katılan öğrencilere topluluk koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Yılmaz tarafından “YouthPass” sertifikaları takdim edildi.