Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamaları, Muğla'da Atatürk üstüne çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası'nda, Menteşe'de 30'dan fazla, ilçelerde ise 100'den fazla etkinlik gerçekleştirileceği öğrenildi.