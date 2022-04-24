Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve ülke dışına çıkmaya çalışan farklı uyruklu 39 düzensiz göçmenin ilçeden ülke dışına çıkartılacağı istihbaratını değerlendiren Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 48 saatlik fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yaklaşık 100 saatlik kamera inceleyen ekipler, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonu ve şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonla kamyon şoförü M.T. ile birlikte çalıştığı H.P. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.