Muğla'da göz kamaştıran gün batımı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar gün batımında oluşan eşsiz manzaraya tanıklık ederek günü noktalıyor.

Yanıklar Mahallesi sahil bandında gün batımını izleyen vatandaşlar, güneşin batışında oluşan eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Gün batımında oluşan kızıl tondaki renkler, izleyenleri mest ediyor. Kimi vatandaşlar sandalye ve şezlonglarda eşsiz manzarayı izlemeyi tercih ederken, kimi vatandaşlar ise doğal güzelliği cep telefonları ile kaydederek anı ölümsüzleştirdi, kimileri ise yüzmeyi tercih etti. Yaklaşık bir saat süren görsel şölen güneşin batışı ile sona ererken, ana tanıklık edenler güzel anılarına bir yenisini daha ekledi.