Muğla'da hasat öncesi zeytinyağı işletme sahipleriyle toplantı düzenlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda il geneli zeytin ve zeytinyağı işletme sahipleriyle 'Zeytinyağı Sektörünün Gıda Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi' konulu toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın geçen yıl ilki, bu yıl da ikincisi düzenlenen zeytin sıkımı öncesi yapılan istişare toplantısının önemine işletme değinerek işletme sahiplerine katılımları için teşekkür etti. Konuşmasında İl Müdürlüğünce yürütülen 'Zeytinde Verimsizliğin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi' Projesinde yapılan çalışmalara ve erken uyarı sistemine değinen Aydın, AB tescili alan Milas Zeytinyağı ile birlikte markalaşmanın önemine değindi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği yüzde 50 hibeli kırsal Kalkınma desteklerinde zeytin ve zeytinyağı işletmelerine verilen önemli desteklerden bahsederek tüm yatırımcıları desteklerden faydalanmak üzere davet etti. Üretici ve işletme sahiplerine yönelik daha kaliteli ve verimli zeytinyağı üretimi için rehberlik ve eğitim çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgilendirme ve sunumu ise Gıda ve Yem Şube Müdürü Cankan Arık ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Yüksek Mühendisi Mehmet Ali Ceylan gerçekleştirdi. Sunumda işletme bazlı sektörel yoğunluk, kayıt işlemleriyle ilgili yasal çerçeve ile mevzuatın yanı sıra etiketleme, taklit-tağşiş ve uygulanacak cezai hükümler hakkında bilgiler verildi.

Verimli geçtiği gözlenen toplantıda katılımcıların soruları cevaplandırılarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulurken, toplantıya Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Enver Aydın ve Erizan Yılmaz, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, şube ve ilçe müdürleri, ilgili teknik personel, zeytin ve zeytinyağı işletme sahipleri ile üreticileri katıldı.