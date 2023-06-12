Muğla'da hastane çalışanları için sağlık balosu yapıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan “Sağlık çalışanlarının her daim pandemide, yangınlarda, yaşanılan doğal afetlerde Kahramanmaraş depremlerinde; en ön saflarda, mesai kavramı gözetmeden cansiperane bir şekilde mesleğini empati kurarak, insan sevgisiyle ve şefkatli bir şekilde yerine getirmeye özen gösterdiğini belirterek; büyük bir aile olarak halka sağlık hizmeti veriyoruz hepinize emeğiniz ve çabanız için teşekkür ediyorum” dedi.

Destek Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilay Kulaksızoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı gecede konuşmaların ardından akşam yemeği yenilip hep birlikte eğlenildi.

Muğla'da bir düğün salonunda düzenlenen baloda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Burak Mülayim'de konuşmasında “ Düzenlenen sağlık balosunun son yıllarda yaşanılan ve sağlık sektörünü de etkileyen olumsuzlukların giderilmesi moral ve motivasyonu artırmak için çok önemli olduğunu “ifade etti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın da katıldığı gecede pandemi döneminde sağlık camiasına vermiş oldukları destekleri için kendisine teşekkür edildi. Gecede ayrıca 30 yıl ve üzeri mesleğe emek ve gönül vermiş olan çalışmalarımıza teşekkür belgesi takdim edilmesiyle program sona erdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticilerinin ev sahipliğini yaptığı geceye İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Esin Nebioğlu, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile sağlık çalışanları ve aileleri katılım sağladı.