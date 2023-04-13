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Muğla'da hastane personeline uyuşturucu eğitimi verildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından Menteşe Devlet Hastanesi personellerine narkotik eğitimi verilerek bilgilendirme yapıldı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde hastane personeline; narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri, narkotik madde türleri, uyuşturucu satılan yerler ve kullanım mekanları, uyuşturucu suçlarında yasal durum, madde kullanımı ile mücadele merkezleri hakkında bilgiler verildi.



Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı eğitim sonunda, "Muğla il Emniyet Müdürlüğü narkotik Ekiplerine değerli bilgilendirmeleri için teşekkür ederim. Bizlere gösterdikleri farkındalık ve toplum bilinci hassasiyetleri dolayısıyla siz değerli emniyet mensuplarına teşekkürlerimi bir borç bilirim" dedi.

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