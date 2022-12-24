Muğla'da hazine avcısına jandarma baskını

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde hazine avcılığı yapan bir şahıs yapılan operasyon ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde hazine avcılığı yapıldığı ihbarını alan Kavaklıdere İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler S.T. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda, 1 adet Hitit dönemine ait mühür, 1 adet Bizans dönemine ait haç, 3 adet bakır antika yüzük, 47 adet Osmanlı dönemine ait bronz sikke, 46 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet obje olmak üzere toplam 100 adet kültür varlığı ile 1 adet çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 201 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli S.T. de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.