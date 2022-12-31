Muğla'da Hemodiyaliz Ünitesi'ndeki hastalar için yeniyıl kutlaması yapıldı

Haftada birkaç kez diyalize girmek zorunda kaldıkları için fiziksel ve psikolojik olarak travmalar yaşayan hastalara yönelik olarak düzenlenen etkinlikte diyaliz tedavisi gören, hastaların moralinin güçlendirilmesi adına Muğla Tıp Müzik grubunun da destekleriyle yılbaşı kutlaması düzenlendi.

Hastane idarecisi Prof.Dr.Bülent Huddam konuşmasında “Hastalarımızdan birisinin aynı zamanda doğum günü olduğu için hem ona sürpriz hem de diğer hastalarımıza moral olsun diye geleneksel hale getirdiğimiz erken yılbaşı eğlencesini bu yılda gerçekleştirdik. 2022 yılında hemodiyaliz hastalarımıza 17 bin 522 seans diyaliz yapıldı. Ünitemizde aktif olarak 100 hasta tedavi ediliyor, günlük 70-80 arası hasta diyalize bağlanmakta ve 4-6 saatleri burada geçmektedir. Bayramlar, yılbaşları, tatiller günleri hastanede geçen hastalarımıza bir nebze moral ve motivasyon olması için geleneksel hale getirdiğimiz erken yılbaşı kutlamamızı yaptık. Organ bağışlarıyla hastalarımızın en kısa zamanda yeni hayatlarına kavuşmaları en büyük istediğimiz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve hastalarımıza aileleriyle birlikte esenliklerle dolu, sağlıklı, mutlu, bir yıl ve acil şifalar diliyorum" dedi.

Kutlamaya Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Turhan Togan, hastane idarecileri, Prof. Dr. Bülent Huddam, Dr.Öğr.Üyesi Dilek Gibyeli Genek , Dr. Okşan Uyar Gazezoğlu, diyaliz ünitesi çalışanları, diyaliz hastaları ve yakınları katıldı.

Günün anısına hazırlanan yeni yıl pastası hastalar ve diyaliz ünitesi çalışanları tarafından birlikte kesildi.