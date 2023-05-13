Muğla'da 'Hemşireler Günü' kutlandı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Hemşireler Günü ve Haftası' çerçevesinde Atatürk üstüne çelenk ve bayrak töreni gerçekleştirildi.

Hemşireler Günü çerçevesinde program saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Sağlık hizmetleri sunumunun her kademesinde görev alan, hastaları iyileştirmek ve sağlığına kavuşturmak için görevlerini özveri, sevgi, sabır ve fedakarlıkla yerine getiren, Covid-19 pandemisinde, bölgemizde yaşanılan yangınlarda ve Kahramanmaraş depremlerinde de mücadelelerimizin başkahramanlarından olan hemşirelerimizin, “ Hemşireler Günü ve Haftasını en kalbi duygularımızla kutluyoruz. İyi ki varsınız ” diye konuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Esin Nebioğlu tarafından hastane başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan'a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Konuşmaların ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Fakültesi A.B.D. Öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Birgili 'Hemşirelerimiz Geleceğimiz' konulu sunumu gerçekleştirdi.

Tüm birimler adına kalite Yönetim Birimi tarafından 2023 yılı SKS.1. Özdeğelendirme sürecindeki pozitif yaklaşım ve özverili çalışmaları için teşekkür belgesi takdim edildi. Hemşireler Günü ve Haftası sebebi ile pasta kesilerek günün anısına fotoğraf çektirilirken, program sonunda başhekim ve idari ekip tarafından tüm birimler ziyaret edilerek, ebe ve hemşirelerin günleri kutlandı.