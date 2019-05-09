Muğla'da huzur toplantısı yapıldı

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur Toplantısı yapıldı. Toplantıya Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, muhtarlar, meslek odaları temsilcileri, kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı. Toplantının açılışında konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, "Emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması, toplumun huzur ve güvenliğinin devamı için gece gündüz görev yapmaktayız. Toplumumuzun bizden beklentisini biliyoruz. Bu beklenti ve anlayış beraberinde güvenilen, saygı duyulan ve çağın gereklerine uygun bir kurum olmayı zorunlu kılmaktadır. Bizler inanıyoruz ki, suç ve suçluyla mücadele etmek, sadece polisiye tedbirlerle olmaz. Bunun içindirki Muğla Emniyet Müdürlüğü olarak, imkanlarımız ölçüsündeki güvenlik hizmetlerimizin kalite standartlarını arttıracak, sivil katılımı sağlayacak ve vatandaşlarımızın görüş, önerilerinin dikkate alınmasına gayret göstereceğiz. Vatandaşın memnuniyetinin sağlanması açısından toplumun tüm kesiminin düşüncelerine önem vermekteyiz. Güvenlik hizmetlerimizi hızlı ve adil bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırma gayreti içindeyiz." dedi.

Ardından Menteşe'nin suç istatistiklerini slayt eşliğinde anlatan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, "114 personelimiz ile Menteşe'ye hizmet ediyoruz. 2018 yılı TÜİK verilerine göre Menteşe'nin nüfusu 112 Bin 447 olup, Polis sorumluluk bölgemiz ise 15 mahalleden oluşmakta ve polis sorumluluk bölgemizin toplam nüfusu 79 Bin 328'dir. Ayrıca toplam öğrenci sayımız da 31 Bin 990'dır. İl geneli suç tablosu incelendğinde 2017 yılında 2 Bin 924, 2018 yılında da 2 Bin 907 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bir önceki yıla göre yüzde 0,58 oranında azalma olmuştur. Kişilere karşı suçlara baktığımızda, kişilerin huzurunu bozmada yüzde 23, mala karşı suçlar içinde değerlendirilen açıktan hırsızlıklarda yüzde 47, nitelikli dolandırıcılıklarda yüzde 29, oto hırsızlıklarında yüzde 60, yankesicilikte ise yüzde 50 azalma görülmektedir.

Yine ilk 4 ay baz alınarak bakılan suç istatistiğinde 2018 yılında 965 asayiş olayı meydana gelmişken, 2019'un ilk 4 ayında 862 asayiş olayı meydana geldi. Burada da bir yüzde 10'luk azalma söz konusu.

2017 yılında 214 kişiye, 2018 yılında da 217 kişiye kabahatlar kanunundan işlem yaptık. 2018 yılında 38, 2019 yılında da 21 kişiye kabahatlar kanunundan işlem yaptık. Bu bize kabahatlar kanunu vatandaşlarımızın özümsediğini gösteriyor" dedi.

- Menteşe'de bu yıl 8 markete gece alkol satışından ceza kesildi

Yılmaz konuşmasının devamında, "Menteşe İlçemizde toplam 87 adet kameramız çalışır vaziyettedir. Marmaris yolu, Denizli yolu, Aydın yolu ve Rüya AVM önü olmak üzere toplam dört noktada plaka tanıma sistemimiz çalışır vaziyettedir.

Ayrıca Denizli ve Aydın yolu başta olmak üzere riskli görülen bölgelerde şok uygulamalar yapmaktayız.

Sorumluluk alanımızda toplam 3 Bin 216 adet umuma açık yer belirledik. Bu yerlerden 2018 yılında 34, 2019 yılında da 22 tanesinde işlem yapıldı. Alkollü satış yapılan market ve büfe sayımız 297. 2018 yılında 11 tanesine, 2019 yılında da 8 tanesine gece saat 22:00'dan sonra alkol satışı yaptıkları için işlem yapıldı" diye konuştu.

Tümer Yılmaz konuşmasının son bölümünde şu ifadelere yer verdi: "Menteşe'de polis alanı içinde toplam 50 eğitim kurumu faaliyetini sürdürmektedir. Bu okullarda ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Ayrıca bu okullarda 17 özel güvenlik görevlisi, 3 okulda da gece bekçisi mevcuttur. Okul güvenliği koordinasyon görevlilerimiz, okul idarecilerimizle sürekli irtibat halindedirler. 16 okulun giriş ve çıkışlarında ise trafik güvenliğini sağlamak üzere trafik personelimiz görevlendirilmiştir.

2018 yılı içinde huzur uygulamaları, motorsikletlere yönelik uygulamalar, parklara yönelik uygulamalar, okul güvenliğine yönelik uygulamalar, otogar uygulamaları, günübirlik yerlere yönelik uygulamalar, yabancı şahıslara yönelik uygulamalar, ruhsatsız silah ve av tüfekleri uygulamaları, proje uygulaması, taksilere yönelik uygulamalar kapsamında 4 Bin 366 şahıs sorgulandığında 116 kişinin çeşitli suçlardan arandıkları anlaşıldığından yakalanmaları sağlanmıştır.

2019 yılı içinde huzur uygulaması, günübirlik yerlere yönelik uygulamalar ve yasa dışı bahis kapsamında 1600 kişi sorgulandığında 41 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiş ve yakalanmaları sağlanmıştır.

Çocuklara tütün ürünlerinin satışının önlenmesi, çocuk ve gençleri korumalar kapsamında ise 2018 yılında 402 şahıs, 19 internet ve oyun salonu, 7 park ve bahçe, 20 kafe ve kahve, 475 servis aracı kontrol edilerek denetlenmiştir. 2019 yılında ise 996 şahıs, 17 internet ve oyun salonu, 10 park ve bahçe, 128 umuma açık yer, 209 servis aracı kontrol edilerek denetlenmiştir."