Muğla'da ‘Huzur ve güven' uygulamasında 12 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın Muğla genelinde gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Muğla genelinde gerçekleştirilen genel uygulamada hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kasten yangın çıkarma gibi 23 ayrı suçtan toplam 52 şahıs ve bir araç yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edilirken, 40 şahıs işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yakalanan araç ise yed-i emine teslim edildi.