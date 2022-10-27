Muğla'da ‘Huzur ve güven' uygulamasında 15 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven' uygulamasında değişik suçlardan aranan 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin Muğla genelindeki sorumluluk bölgelerinde sabah saat 08.00'de başlayan ve akşam saat 18.00'da sona eren uygulamasında, uyuşturucu ticareti, tehdit, yaralama, silahla tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, bilişim yoluyla verileri yok etme, basit cinsel saldırı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve konut dokunulmazlığını ihlale etme gibi suçlardan 32 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 32 şüpheliden 15 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şahıs serbest bırakıldı.