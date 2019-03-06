Muğla'da ihracat teşvikleri anlatıldı

Ticaret Bakanlığı heyeti, Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sonrasında bir toplantı düzenleyen heyet, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakanlığı müteşekkil heyetler tarafından 4-5 Mart tarihlerinde Muğla ilinde faaliyet gösteren firmalara bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Muğla, Bodrum, Milas ve Menteşe ilçesinde belirlenen firmaların tesisleri ve yönetim merkezleri ziyaret edilerek, firma temsilcilerine Ticaret Bakanlığı görev ve hizmetleri ile teşvik desteklerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Firmaların sorunlarının ve taleplerinin yerinde dinlenmesi amaçlanan ziyaretin ikinci gününde ise Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde daha geniş katılıma yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hıfzı Oğuz Korkmaz tarafından ihracata yönelik devlet destekleri konusunda sunum gerçekleştirildi. Toplantıya, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan başta olmak üzere, firma ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MUTSO Başkanı Ercan, toplantının önemine dikkat çekerek, ihracat teşvikleri ve ithalat çalışmaları kapsamında, merak edilen konulara yanıt bulunabileceğine vurgu yaptı. Toplantı Daire Başkanları Bahadır Necat ve Yusuf Yıldız tarafından soru cevap oturumu şeklinde devam etti.