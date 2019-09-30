Muğla'da İhracat yüzde 36,5, ithalat yüzde 115,7 arttı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da İhracat yüzde 36,5, ithalat ise yüzde 115,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 36,5 artarak 46 milyon 125 bin dolar, ithalat ise yüzde 115,7 artarak 32 milyon 347 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 23'üncü il olurken ithalatta ise 26'ncı sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

Muğla'dan, 2019 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 6 milyon 26 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'yi sırasıyla 5 milyon 402 bin dolar ile Yunanistan ve 4 milyon 485 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

Muğla'ya, 2019 yılı Ağustos ayında en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 15 milyon 238 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 7 milyon 151 bin dolar ile Moritanya ve 3 milyon 568 bin dolar ile Norveç izledi. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Ağustos ayında Muğla'da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar” (29 milyon 749 bin dolar) oldu. Bu fasılı sırasıyla “Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya” (7 milyon 721 bin dolar) ve “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” (2 milyon 904 bin dolar) fasılları izledi. En fazla ithalatı yapılan fasıl “Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" oldu.

Ağustos ayında, Muğla'da ithalatı en yüksek fasıl, ‘‘Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” (22 milyon 958 bin dolar) oldu. Bu fasılı; “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar” (3 milyon 297 bin dolar) ve “Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar” (1 milyon 616 bin dolar) fasılları izledi.