Muğla'da ‘İki kuşak okulda' projesinin açılışı yapıldı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘İki kuşak okulda' projesini başlattı. Marmaris'te düzenlenen programın açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençalioğlu, geçmiş dönem Müsteşar Yardımcısı Merdan Tufan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, idareciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, çocukların 6 yaşına kadar, aileden aldığı eğitimin kalitesine ve şekline uygun olarak yüzde seksene yakınını tamamladığını söyledi. Töre, “Güçlü toplumların güçlü bir aile yapısına sahip oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz tarafından ‘Eğitim ailede başlar' ilkesinden hareketle bu projeyi başlattık” dedi.

Töre, “Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un ‘Sevgide, umutta ve emekte iyi bir dönem geçirmek için mutlu okullara, mutlu çocuklara, mutlu öğretmenlere ve mutlu ailelere ihtiyacımız var' sözünün bu projede hayat bulacağına inandıklarını söyledi.

Armutalan Kültür Merkezinde düzenlenen program aynı zamanda Muğla'nın 13 ilçesinde tele konferans yöntemiyle canlı olarak yayınlandı. Halk eğitim merkezleri toplantı salonlarında Milli Eğitim Müdürlerinin koordinesinde, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla sinevizyondan takip edilen program ayrıca sosyal medya hesaplarından da canlı olarak öğretmen ve velilere ulaştı.

Eğitimler devam edecek

2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek olan ‘Muğla'da İki Kuşak Okulda' projesi ile velilerin çocuklarına nasıl yaklaşması gerektikleri anlatılacak, doğru bilinen yanlışlar üzerinde önemle durularak velilerin eğitim alması sağlanacak.