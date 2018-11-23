Muğla'da İl Öğrenci Meclisi başkanlık seçimi yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen İl Öğrenci Meclisi Başkanlık seçimini, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusufcan Yoldaş Kaya ve aday listesi kazandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Muğla İl Öğrenci Meclisi Başkanlık seçimi yapıldı. Menteşe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştiren seçim, 13 ilçeden seçilerek gelen 36 öğrencinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda konuşma yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Karabacak, "Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilerimize seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma ve iletişim kurabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla, 2003-2004 eğitim öğretim yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokolle Türkiye genelinde pilot uygulaması yapılan "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri" uygulaması 2006-2007 öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullarımızda yaşama geçirilmiştir. Bugün ilçelerimizden seçilerek gelen sizlerin katılımı ile gerçekleştireceğimiz Muğla İl Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin başta Muğla'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu bir seçim olması dileklerimle, tüm adaylarımıza başarılar diliyor hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Ardından seçimlerin yürütülmesi için geçici divan oluşturuldu ve toplam 4 aday, listeleri ile birlikte adaylık başvurusu yaptı. Başkan adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin kura çekimi ile belirlenmesinden sonra, adaylar tanıtım konuşmalarını yaparak genel kuruldan oy istedi. Yapılan oylama sonucunda, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusufcan Yoldaş Kaya ve aday listesi seçimi kazandı.