Muğla'da İlköğretim Haftası etkinliği

2021-2022 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay ile birlikte Menteşe Şemsiana Anaokulu Müdürü Yıldız Yılmaz ve iki öğrenci eşliğinde Valilik makam ziyareti gerçekleştirildi.

İlköğretim Haftası kutlama programı Menteşe Dumlupınar İlkokulunda Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, il protokolü, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yeni eğitim öğretim yılına yüz yüze ve tam zamanlı başlamanın mutluluğu ve heyecanını hep birlikte paylaştıklarını belirten İl Müdürü Çay, “Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm eğitim yöneticilerimizle birlikte, bizlere emanet edilen çocuklarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri için tüm önlemleri alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan ‘Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' kapsamında okullarımızı eğitim öğretime hazır hale getirdik” dedi.

Salgınla mücadelede toplumsal düzeyde alınacak tedbirlerin önemine değinen İl Milli eğitim Müdürü Çay, “Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bu salgının sona ermesi, okullarımızın tekrar kapanmaması adına toplum olarak üzerimize düşenleri tam manasıyla yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına üst seviyede uymamız, aynı zamanda devam eden aşı uygulamasına destek olmamız, salgınla mücadelede önem arz etmektedir. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız” dedi.

Törende Vali Orhan Tavlı ve protokol eşliğinde, Temmuz ve Ağustos ayında Muğla'da gerçekleşen orman yangınlarına istinaden okul bahçesinde sembolik fidan dikimi gerçekleştirildi.