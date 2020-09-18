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Muğla'da İlköğretim Haftası sade bir törenle kutlandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası, korona virüs salgın hastalığı tedbirleri nedeniyle sade bir törenle kutlandı.


Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda personelin katılımı ile gerçekleştirilen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin mesajı okundu. Töre mesajında, "İlköğretim Haftasını öğrencilerimizden uzakta kutluyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılına 21 Eylül itibariyle aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile yüz yüze devam edeceğiz. İlk olarak anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz ders başı yapacak. Uzun bir aradan sonra okullar öğrencilerimizin varlığıyla cıvıltısıyla hayat bulacak. Öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimize kavuşacak olmanın özlemi ve heyecanı içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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