Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı Akbük koyunda kesinleşmiş yıkım kararı bulunan 32 binanın eklenti ve kaçak bölümlerinin yıkımı başladı. Yıkım öncesi vatandaşlar Akbük koyunun girişine barikat kurdu.

Kaçak ve imara aykırı binaların yıkımı için Menteşe Belediyesine ait iş makineleri Akbük koyu girişine geldiğinde barikat ile karşılaştı. Vatandaşlarca koy girişinde hem insan hem de araçlar ile kurulan barikat Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş sonrası iş makineleri sahilden yıkım yapılacak bölgeye ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil için uğradıkları gözde tatil mekanı Akbük koyunda geçen yıl da yıkım yapılmıştı. Mahkeme kararı sonrası kesin yıkımı yapılacak eklenti ve kaçak bölümler arasında Bungolav evler de bulunuyor.