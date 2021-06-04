Muğla'da İpekböcekçiliği gelişiyor

Türkiye'de yaklaşık bin 500 yıllık bir geçmişe sahip İpekböcekçiliği yetiştiriciliği Muğla'da yeni gelir kapısı oldu. 35-40 günlük bir çalışmanın ardından koza ürünü olarak hasat elde edilirken en önemli hammaddesi ise dut ağacı.

Menteşe ilçesinin kırsal Bayır Mahallesinde dört üretici ipekböcekçiliği üretimi yaparken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş üreticiler Abdülkerim İnan ve Songül Ateş'i ziyaret eti.

Menteşe'de bir zamanların en önemli geçim kaynağı olan ipekböcekçiliği yetiştiriciliği, geçtiğimiz yıl Menteşe Belediyesinin Bayır Mahallesinde bulunan araziyi Yerel Tohum Derneği'nin hizmetine sunmasıyla yeniden hayat bulmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, genç üreticilerden çalışmalar ve üretim süreci ile ilgili bilgi aldılar.

15 dönüm araziye 600 dut ağacı dikildi

Ziyarette bölgenin ipek sektöründe canlanması ve kırsal kalkınmanın oluşmasını hedeflediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtirken, geçen yıl başlattıkları ipekböcekçiliği yetiştiriciliği uygulamasını bu yıl Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli ve ortak şekilde sürdürdüklerini açıkladı. Başkan Gümüş, şu anda Bayır Mahallesindeki 15 dönüm araziyi ve içerisindeki 600 adet dut ağacı ile 4 ailenin aktif olarak ipekböcekçiliği yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Dut bahçeleri arttırılacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün İpekböcekçiliği ile uğraşan vatandaşlar için yeni dut bahçeleri oluşturduklarını ve dut bahçelerini arttıracaklarını söyledi. İpekböcekçiliği yetiştiriciliği sonrasında elde edilen alım garantili kozalar Koza Birliğe teslim ediliyor.