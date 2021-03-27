Muğla'da izolasyon kurallarına uymayanlar yurtta karantinaya alınacak

Ayrıca pozitif ya da temaslı kişileri takip için muhtarlar, azalar, site ve apartman yöneticileri görevlendirilecek.

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 pozitif ve temaslı olan kişilerin izolasyon kurallarını ihlal etmesi durumunda, Kötekli Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda karantina altına alınmasına ve ihlal nedeniyle cezai işlem uygulanmasına, Kaymakamlıklar tarafından Covid-19 pozitif ve temaslı izolasyona tabi kişilerin takibi için muhtarların, azaların,site ve apartman yöneticilerinin görevlendirilmesi, Covid-19 pozitif ve temaslı olan şahısların izolasyonu ihlal etmeleri durumunda görevlendirilen kişiler tarafından 112 Acil ÇağrıMerkezi ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."