Muğla'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. yaşı kutlandı

Muğla’da jandarma teşkilatının kuruluşunun 182’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Muğla'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Merkez Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu tarafından çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri de katıldı.