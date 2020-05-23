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Muğla'da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli ortak denetim yaptı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli ortak denetim yaptı.


Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalyan yolunda iki ayrı yerde uygulama noktası oluşturdu. Denetime, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de helikopterle destek verdi.


Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan karma tim, sürücülerin geçerli belge ve izinlerini kontrol etti. Vatandaşları maske takmaları için uyaran görevliler, ateş ölçümü de yaptı.


Denetimlerde 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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