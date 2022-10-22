Muğla'da kaçak alkol operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda kaçak alkol ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesinde ikamet eden M.B. isimli şahsın evinde kaçak alkol imal ettiği ve satma arayışı içinde olduğu bilgisi alındı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 36 adet bandrolsüz sigara, 75 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli M.B. isimli şahıs gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.