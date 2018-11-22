Muğla'da kaçak rakı operasyonu

Kaçakçılığı izleme, önleme ve araştırma kanunu kapsamında Menteşe İlçesinde M.B. isimli şahsın evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisinin ardından alınan mahkeme kararı sonrası eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, yaklaşık 55 litre el yapımı rakı, 5 adet hava kabarcığı fermantasyon hortumu, 2 huni, alkol metre ölçeceği, içki kaynatmaya yarayan kazan ve düdüklü tencere ele geçirildi. Şüpheli M.B. hakkında Kaçakçılığı izleme, önleme ve araştırma kanununu muhalefet kapsamında işlem yapıldı.