Muğla'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Muğla ve 5 ilçesinde polisin eş zamanlı düzenlediği 'duman' isimli operasyonda, 14 bin 830 doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 8 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı tütün ve tütün ürünler satan işyerlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Muğla merkez ve Bodrum, Datça, Milas, Menteşe ile Fethiye ilçelerinde yasa dışı tütün ve tütün ürünler satan işyerlerine operasyon düzenledi. 29 ekip ve 70 personelin katıldığı 'duman' adı verilen operasyonda 70 paket nargile tütünü, 1 kilo 800 gram açık kıyılmış tütün, 18 kesilmiş bandrol, 96 paket sigara, 115 puro, 6 elektronik sigara, 5 likit, 60 sigara sarma kağıdı, 11 sigara ağızlığı, 200 kilitli poşet, 5 litre etil alkol, 5 alkol yapımında kullanılan kit, 7 paket bandrolsüz tütün, 10 bin boş makaron, 7 paket sigara sarma kağıdı, 7 kilo nargile kömürü, 138 sigara sarma makinesi ve 14 bin 830 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 8 işyeri sahibi hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.