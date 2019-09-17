Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verildi

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Psikolog İrfan Küçük tarafından verilen eğitim seminerinde şiddet türleri, şiddetin nedenleri, tanımı, çözüm yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi, kurumlar arası işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 2016-2020 kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik kamuoyunu bilglendirme ve konu ile ilgili farkındalık kazandırmak amaçlı eğitimler 25 Eylül 2019 Çarşamba günü eş zamanlı olarak Datça, Ortaca ve Yatağan ticaret odalarında da verilecek.