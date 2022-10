Muğla'da kadınlar otobüsten istediği yerde inebiliyor

Kadın yolcular Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu Taşıma araçlarında (ÖTTA) kış aylarında 22.00-06.00 saatleri arası, yaz aylarında ise 23.00-06.00 saatleri arasında durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde kadınlara yönelik başlattığı Kıl Keçisi Hibesi, Alım Garantili Çiçek Projesi, Koku Vadisi, Mor Yaşam, Psikolojik destek hizmeti ve Hoş Geldin Bebek projeleri ile desteklerini sürdürüyor. Kadınlara yönelik istihdam sağlama ve yönetim kadrolarında yer alma oranında yüksek bir yüzdeye sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Son yıllarda ülke genelinde kadınlara yönelik şiddet olaylarının artmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde kadınlara ulaşımda pozitif ayrımcılık uygulaması için çalışma başlatıldı. Muğla genelinde 3 Ocak 2020 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTTA) kış aylarında 22.00- 06.00 saatleri arası, yaz aylarında ise 23.00 - 06.00 saatleri arasında durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyor.

Kadınların istihdamı ve yönetim kadrolarında yer alması açısından önemli bir orana sahip olduğuna vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kadın elinin değdiği her şeyin güzelleşeceği bilinciyle her türlü destek ve projeyi uygulamaya devam ettiklerini söyledi. Gürün, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ilke ve devrimleri ile birçok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde kadınlara önemli haklar vermiştir. Muğla'mızda örnek olması açısından 3 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamasına devam ediyoruz. Bu uygulamamız devam edecek. Biz Muğla'da büyük bir aileyiz ve ailemizin her bir ferdi için proje ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.