Muğla'da kadınlara yönelik 'Finansal Okuryazarlık' semineri

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' konulu seminer düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İŞKUR Müdürü İlyas Sarıyerli, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Karataş, TİSVA Muğla Temsilcisi Şeyma Özdemir, KOSGEP Temsilcisi Derya Delice Altunbağ, Sosyal Çalışmacı Ferda Civelek, kurum çalışanları ve kadınlar katıldı.

Programda konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu programda yaptığı konuşmada, "2018-2023 yıllarını kapsayan kadının güçlenmesi eylem planı hazırlanarak, kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenmiştir. Diğer yandan günümüz dünyasında ortaya çıkan gelişmeler insani değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesini önemli kılmaktadır. Bir ülkenin kalkınmasının yolu kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçer. Dolayısıyla kadının güçlenmesi ülkemizdeki aile yapılarının güçlenmesi açısından son derece önemlidir. Kadına yönelik çalışmalarımızı, kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta evliliklerin önüne geçebilme olarak 3 eksende çalışma yapıyoruz. Kadınlarımızın insan onuruna uygun hayat sürmeleri, ayrıca eğitim, bilim, siyaset ve çalışma hayatı olmak üzere her alanda hak ettikleri yeri almaları için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu seminerimizde kadınların gelir, harcama, borç, tasarruf, yatırım araçları, biraysel emeklilik sistemi ve yerli malı ile ilgili konularda farkındalıkların arttırılması amaçlanmaktadır" dedi.

Ardından İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli olmak üzere tüm konuşmacılar tarafından, kadınlara yönelik slayt üzerinden katılımcılar bilgilendirildi. Seminer sonunda tüm katılımcılara Finansal Okuryazarlık sertifikası verildi.