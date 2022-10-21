Muğla'da kalaycılık mesleği yok oluyor

Muğla'da uzun yıllardır kalaycılık yapan Mehmet Ali Köroğlu, yeni kalaycılar yetişmediği için mesleğin yok olmaya başladığını belirtti.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kalaycılık, Muğla'da da yok olma noktasına geldi. Özellikle gençlerin hiç ilgi duymadığı kalaylanacak eşyalar, bazı yaşlıların bakıra olan merakı sayesinde zar zor ayakta kalıyor. Muğla'da yıllardır kalaycılık yapan Mehmet Ali Köroğlu, kalaycılık mesleğinin artık bittiğini ifade etti. Kalaycılığı mesleğin son temsilcileri olarak ellerinden geldiği kadar yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden kalaycı ustası Mehmet Ali Köroğlu, "Biz kalaycılık mesleğini elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim meslekler artık yok oluyor. Ama bütün destekler ile yaşatılması gerekiyor. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz ama artık ne kadar etkili olabiliriz bilmiyorum. Yeni kalaycılar da yetişmiyor. Yeni olmadığı gibi maalesef eskiler de tükeniyor" dedi.