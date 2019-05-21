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Muğla'da kamyon ve çekici şoförlerine trafik eğitimi

Muğla’nın Menteşe ilçesi Çırpı Mahallesinde özel bir madencilik şirketinde görevli kamyon ve çekici şoförlerine Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından eğitim verildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Çırpı Mahallesinde özel bir madencilik şirketinde görevli kamyon ve çekici şoförlerine Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından eğitim verildi.


Emniyet kemeri kullanmanın önemi, hız kurallarına uyulması, azami yüklü ağırlık miktarının aşılmaması, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanılmaması, araçların ışık donanımı, yük üzerine branda çekilmesi ve öncelik yayanın, öncelik hayatın projesi kapsamında 20 şoför trafik eğitimi aldı.

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