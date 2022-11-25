Muğla'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 22 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin ayaklarında kırık olduğu tespit edilirken, 20 kişi ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Akbük istikametinden Yerkesik Mahallesi yönünde seyreden Necmettin Ç. idaresindeki 48 EB 293 plakalı kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkiinde karşı yönden gelen Bilal U. yönetimindeki 48 BB 0069 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil servis ambulansı, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye AKS ekipleri ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Yerkesik Karakoy ekipleri ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan sürücü Necmettin Ç. ve yanındaki yolcu Mehmet Üldür'ü sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan 19'u Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 3 kişi de özel hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan kamyonet sürücüsü Necmettin Ç. ve Mehmet Üldür'ün ayaklarında kırık tespit edilirken, minibüsteki yolcular ayakta tedavi ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Jandarma trafik ekipleri kaza sonrası Akbük-Yerkesik yolunu kısa süreliğine trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.